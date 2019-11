Celje: Rokometaša Celja Pivovarne Laško nagrajevala varne voznike

Danes dopoldan sta se celjskim policistom pri kontroli prometa pri Letnem kopališču Celje pridružila rokometaša Domen Makuc in Domen Novak. Voznike, ki so napihali 0,00 in upoštevali vse ostale prometne predpise, sta nagradila z vstopnicami za ogled nedeljske rokometne tekme lige prvakov med RK Celje Pivovarna Laško in RK PPD Zagreb.

Prav vsi ustavljeni na omenjeni lokaciji so prejeli vstopnice. Te policisti že ves teden pri kontrolah prometa delijo voznikom, ki izpolnjujejo pogoje za varno in odgovorno vožnjo.