CELJE Rekordno kazensko leto

V celjskem sodnem okrožju so od spremembe kazenskega zakonika na najstrožjo zaporno kazen doslej obsodili štiri osebe, kar tri v letošnjem letu.

Svojevrsten rekord ni posledica tega, da bi celjski sodniki bili strožji od drugih v državi, temveč so obravnavali primere, ki bi jih težko razsodili kako drugače.

Letos so s celjskega sodišča na 30-letno prestajanje kazni odkorakali Gregor Ducman, Sebastien Abramov in Branko Krklec.

Ducman je v Zalogu pri Šempetru zabodel mamo, ko je še spala, Abramova so spoznali za krivega umora tedanje partnerke Sare Veber iz nizkotnih nagibov in mu v kazen dodali še tri obsodbe ljubljanskega in žalskega sodišča.

Najbolj svež je primer Branka Krkleca iz Škofije pri Šmarju, ki ima na vesti smrt dveh pomočnikov konjiškega sodnega izvršitelja.

PŠ