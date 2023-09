CELJE Regijski center OKS iz Žalca znova v Celje

Ponovno selitev regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije so v soboto ob Dnevu slovenskega športa nameravali obeležiti z osrednjo prireditvijo na Špici, ki pa je zaradi slabega vremena odpadla.

Pisarna je sicer že pred časom začela delovati na celjskem sejmišču, vodi jo priznani športni delavec profesor Bojan Bajec, ki je o razlogih za selitev povedal. »Regijska pisarna je pred selitvijo v Žalec že bila v Celju. Nato so se znova odločili, da malo zarotirajo in so jo vrnili v mesto ob Savinji.«

Poglavitna naloga pisarne je predvsem spodbujanje športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, obveščanje klubov in društev o aktualnih informacijah in razpisih, kakor tudi pomoč pri oblikovanju kriterijev financiranja športa v 15 občinah.

PŠ