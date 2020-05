Celje: Razstava dijakov letos na na daljavo

Tradicionalni zaključek šolskega leta dijakov likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je v novi resničnosti korona časa letos potekal v e-obliki. 16. pregledna študijska razstava likovnih izdelkov so odprli včeraj na Facebook profilu in YouTube kanalu GCC, rdeča nit dogodka pa so seveda bile maske, pri čemer se dijaki skozi prizmo umetnosti sprašujejo, ali jih bomo v prihodnosti nosili ali pa bo človeštvo pandemija prisilila, da jih sname ali pa nosi takšne, da se ljudje z njimi ne bomo skrivali drug pred drugim …

Izdali tudi katalog

Osrednji dogodek najmlajšega izmed treh izobraževalnih programov na GCC je nastala v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje (CSU), ki je že dolgoletni partner šole pri izvajanju izobraževalnih programov za mlade umetnike, sicer pa je bila tradicionalna lokacija razstave Osrednja knjižnica Celje, letos pa se je celotno dogajanje preselilo na splet.

Ob razstavi je izšel tudi katalog v katerem so predstavljeni likovni izdelki dijakov od 1. do 4. letnika, ki so nastali pri strokovnih predmetih risanje in slikanje, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, likovna teorija, osnove varovanja dediščine in bivalna kultura ter večzvrstni projekti, ki so nastali pri delu z gostujočimi umetniki Asiano Jurco Avci, Majo Hodošček, Juretom Cvitanom in Borisom Bejo v CSU. (UC)