Celje: Razširili bodo galerijo Pelikan

Muzej novejše zgodovine Celje je pripravil izhodišča za prenovo in razširitev Fotoateljeja in galerije Pelikan na Razlagovi ulici v Celju. Obiskovalcu želijo omogočiti sprehod skozi zgodovino in dediščino fotografije od konca 19. stoletja do danes v povsem avtentičnem okolju. Po oceni direktorja muzeja Tončka Kregarja bi na ta način kot unikum tudi v evropskem in svetovnem merilu pomembno obogatili celjsko mestno jedro in njegovo kulturno-turistično ponudbo.

Cilj prenove je namreč ureditev celovitega muzejsko-kulturnega kompleksa, utemeljenega na celjski, Pelikanovi fotografski dediščini ter njeni povezavi s sodobno fotografsko produkcijo in dejavnostjo.

Kaj vse bodo uredili?

Po Kregarjevih besedah bodo v kletnih prostorih fotoateljeja uredili moderno galerijo, atelje, ki se nahaja v prvem nadstropju, pa si želijo ohraniti v takšnem stanju, kot ga je uporabljal Pelikan. V Pelikanovem stanovanju si želijo prikazati meščansko bivalno kulturo v Celju v 20. stoletju, v podstrešnih prostorih ateljeja pa bodo uredili manjšo konferenčno pedagoško sobo, je še povedal Kregar.

Projekt prenove, ki bo stala okoli pol milijona evrov, so razdelili na več faz, vrednost del v prvi fazi pa je Kregar ocenil na 100.000 evrov. Prenova ateljeja naj bi trajala nekaj let.