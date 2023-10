CELJE Razkrinkali dobro organizirane tatove barvnih kovin

Celjski kriminalisti so dopoldne predstavili rezultate večmesečne akcije, v kateri je sodelovalo 80 policistov in 40 kriminalistov, razkrinkali pa so dobro organizirano hudodelsko združbo, ki je po vsej državi kradla barvne kovine.

V sodnem pridržanju se je znašlo sedem osumljencev, 27 pa so jih aretirali. Storilci so stari od 20 do 50 let, nekaj je povratnikov, nekatere pa so že obravnavali zaradi hujših kaznivih dejanj.

Preiskava je bila zahtevna in jo je usmerjalo celjsko okrožno državno tožilstvo. »Uspelo nam je dokazati dvajset velikih tatvin s skupno premoženjsko škodo 580 tisoč evrov. Skupina je imela organizatorje, ki so poskrbeli za najem vozil, na kraj kaznivih dejanj so se pripeljali s petimi ali šestimi, ukradenih kovin pa niso vozili domov, temveč so jih takoj odpeljali v odkup ali jih hranili na skritih lokacijah«, je povedal Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Celje (na sliki levo).

PŠ