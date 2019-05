CELJE Psa ni težko ukrasti

Nekaj več pozornosti in začudenja je pred dnevi vzbudil dogodek, ko je 35-letni Celjan, sicer znanec policije, izpred nakupovalnega središča ukradel tam privezanega Ameriškega staffordshire terierja (na sliki). Policisti so oba kmalu izsledili na Ostrožnem, psa vrnili lastniku, krišitelja pa kaznovali.

Le malo lastnikov se zaveda, da je psa lažje ukrasti, kakor kolo. Za nekaj strokovnih razlag smo poprosili nekdanjega predsednika Kinološkega društva Celje Janka Šoparja. »Ta pasma res izgleda strašno. Gre za borbene pse, ki pa imajo zelo radi ljudi in so bolj nastrojeni proti drugim psom. Vsakega psa se res ne da kar odpeljati, toda pes je gospodar na svojem teritoriju, kar prostor pred trgovino gotovo ni. Celo iščejo pozornost ljudi, božali bi se. Pri krajah psov je tako – večji kot je, bolj grozno izgleda in nepoznavalec se mu ne bo upal približati. Malega oziroma okrasnega psa, ki jih kar mrgoli naokoli, odpelješ kadar te je volja«, je razložil Šopar.

PŠ