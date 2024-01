CELJE Prvi stavkovni dan v SBC za zdaj brez težav

Prvi dan splošne zdravniške stavke v celjski bolnišnici mineva brez posebnosti.

Preglede in oskrbo so izvajali po vnaprej določenih protokolih, posebne gneče ni bilo niti na urgenci, kjer so zaradi pričakovanega povečanega obiska okrepili ekipe.

Na vprašanje ali bi se položaj v primeru zaostritve stavke utegnil poslabšati, predstavnica za odnose z javnostmi celjske bolnišnice Danijela Gorišek (na sliki) odgovarja: »Zdravniki imajo poseben način stavke. V zakonu je navedeno, koga vse in kakšna stanja morajo obravnavati. V bolnišnici so takšne zadeve tako ali tako v večini, tako da bi se to po mojem bolj odrazilo na primarni ravni.«

Kot je znano, je glavna zahteva Fidesa ločen plačni sistem in povišanje plač starejših zdravnikov.

PŠ