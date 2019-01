CELJE Prvi stanovalci leta 2020 ali 2021

Občinska neprofitna stanovanjska organizacija Nepremičnine bo skupaj z Mestno občino Celje v Dečkovem naselju letos začela graditi 142 neprofitnih stanovanj. Njen direktor Primož Brvar pravi, da so tik pred vložitvijo gradbenega dovoljenja in čakajo le še na soglasje Arsa. »MOC bo izvedla komunalno ureditev in že ima gradbeno dovoljenje za ta del, zdaj so v fazi priprave razpisa za izbor izvajalca. Upam, da bomo prvo lopato zasadili poleti, na jesen bi lahko začeli graditi in konec leta 2020 ali v prvi polovici leta 2021 bi se vselili prvi stanovalci.«

Skupaj bo prostora za okoli 400 ljudi. Največ, približno 50 novih stanovanj, bo za tričlanska gospodinjstva. Cena najema je administrativno določena in vezana (od 2,5 do 3,5 evra za kvadratni meter), država je ni popravila že 15 let.

PŠ