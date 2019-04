CELJE Prve priče v sojenju Anžetu Jelenu

Na sojenju domnevnemu nasilnemu roparju Anžetu Jelenu je celjsko sodišče danes zaslišalo prvega v nizu oškodovancev. Jelen naj bi bil glavni organizator in informator nasilne druščine, ki je do lanskega februarja napadala hiše pretežno premožnejših družin iz okolice Celja, Žalca in Velenja. Preostali člani tolpe so krivdo priznali in so že na prestajanju kazni.

Priča je povedala, da je eden od roparjev njegovemu sinu nastavil pištolo na glavo, da bi izsilil podatke, kje hranijo denar, vso družino pa so zvezali in zaprli v kopalnico. Roparji so jih oškodovali za 28.500 evrov. Brat obtoženega je bil sicer zaposlen v podjetju oškodovane družine. V ponedeljek bo sodišče nadaljevalo zasliševanje žrtev.

PŠ