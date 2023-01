CELJE Prva etapa 24 milijonske državne naložbe v SBC

Celjska bolnišnica je namenu predala prvo etapo nadomestne gradnje urgence. Z njo bodo prostore dobili tudi nekateri drugi bolnišnični oddelki, saj jih več kot polovica dejavnost opravlja v starih zgradbah.

Vrednost celotnega projekta, ki ga financira zdravstveno ministrstvo, je ob njegovem začetku leta 2008 znašala 24 milijonov evrov in bo ob zaključku gotovo še precej višja.

Otvoritve sta se udeležila tudi premier dr. Robert Golob in zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Predsednik vlade je obljubil, da bo ta vlada storila vse, da se tudi naslednji dve fazi izpeljeta po načrtih in da bo reforma zdravstva precej bolj celovita, kot izgleda na prvi pogled. Minister ob tem dodaja, da so naložbe v zdravstveni sistem in drago medicinsko opremo ključnega pomena, da bodo lahko izpeljali zastavljene reforme in naloge.

PŠ