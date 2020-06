CELJE Protesti mirni, policija varovala Oštirko

Današnji protesti v Celju so ob poostrenih varnostnih razmerah in prisebnostjo demonstrantov, ki so zaobšli lokal Oštirka, katere vodja strežbe naj bi prejšnji teden udaril eno od protestnic in ji izpulil piščalko, minili povsem mirno.

Policija in varnostniki so varovali lokal, vendar povorka ni šla po Lilekovi ulici. Kakor smo že poročali, je prejšnji teden prišlo do incidenta v bližini lekarne v središču mesta. Napadena je na policijo podala prijavo, gostinec pa je na spletu spisal izjavo s svojimi pogledi na dogodek. Opravičil se je, a ne za udarec, saj da ga ni zadal, temveč ker je občanki izpulil piščalko.

PŠ