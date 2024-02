CELJE Protest kmetov zaradi suhih zadrževalnikov

Blizu sto kmetov se je s traktorji že zjutraj zbralo pred prostori direkcije za vode na Mariborski v Celju, da bi izrazilo nestrinjanje v zvezi z načrtovanimi gradnjami suhih zadrževalnikov na kmetijskih zemljiščih.

Zahtevali so, naj pristojni ustavijo postopke na območjih Šentjurja, Šoštanja, Savinjske doline in Slovenj Gradca. Menijo, da bi ukrepe lahko izvedli ceneje in drugače, zadrževalnikom pa sicer ne nasprotujejo.

Na protest se je odzval minister za naravne vire, okolje in prostor Jože Novak. Dejal je, da razume stisko kmetov in da je treba načrte dobro premisliti, zavedati pa se moramo, da enostranskih posegov v družbi ni.

Kot je znano, kmetje zahtevajo tudi umik zakona, ki predvideva hitre razlastitve zemljišč.

PŠ