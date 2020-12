CELJE Probacio obdelal že tisoč zadev

Celjsko okrožno sodišče je letos prejelo predloge za alternativno prestajanje kazni zapora v 16 kazenskih zadevah. V devetih primerih so že odločili, večinoma pa gre za vikend zapor, delo v splošno korist in hišni pripor.

Sodišče sicer lahko zavrne takšno prošnjo, tudi že kaznjenec formalno izpolnjuje pogoje.

Probacijske enote pri nas delujejo od aprila 2018, ko so uspešno nadomestile vlogo CSD-jev.

V Celju (na fotografiji sedež probacijske enote na Kidričevi) so letos prejeli skoraj 300 zadev, od ustanovitve pa že tisoč. Za alternativne oblike kazni obsojeni ne sme dobiti več kot dve leti zapora, delo v splošno korist pa večinoma opravljajo v pralnicah, kuhinjah, pomagajo pri kulturnih prireditvah in oskrbujejo živali. Marsikomu je to boljše od zapora, marsikomu tudi ne.

Za primerjavo – dan zapora odtehta dve uri dela, oziroma ko gre za denarno kazen, je cena delovne ure približno deset evrov.

