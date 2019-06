CELJE Priprli nevarnega Primorca

Celjski policisti so odvzeli prostost 28-letnemu Koprčanu, ki jim je povzročil veliko preglavic. Ovadili so ga zaradi velike tatvine, nevarne vožnje v prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Primorec je že bil večkrat kazensko ovaden in tudi obsojen, kar je gotovo pripomoglo, da je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Ugotovili so, da je sredi marca z neznanima storilcema vlomil v prostore celjskega trgovskega podjetja, pri tem so onesposobili kamere in odstranili zaščitno ograjo, ukradli pa so za 34.000 evrov cigaret in povzročili še za 6000 evrov gmotne škode.

Osumljenca so v Celju izsledili, ko je z ukradenim italijanskim kombijem in ukradenimi registrskimi tablicami pred dnevi peljal v smeri Medloga. Ko je opazil policiste, je pospešil na avtocesto proti Ljubljani. Videl je, da mu patrulja sledi, zato je na vozišču polkrožno obrnil in z nevarno vožnjo ogrožal druge voznike. Sopotniku je uspelo pobegniti, Koprčan pa je treščil v policijsko vozilo ter ranil oba policista.

(slika je ponazoritvena)

