CELJE Priprli mladoletnega »Ramba« s Kosova

Preiskovalni sodnik celjskega okrožnega sodišča je konec prejšnjega zoper mladoletnika s Kosova, ki ga je policija ovadila zaradi izsiljevanja, nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe, odredil pripor.

Mladoletnik naj bi sodeloval v pretepu, kjer je bil huje ranjen celjski dijak, ki v bolnišnici še vedno okreva, od drugega šolarja je večkrat izsilil manjšo vsoto denarja. Zagrožena kazen je do pet let zapora.

V začetku decembra so policiste obvestili, da je skupina mladoletnih dva mladoletna dijaka, ju pretepla in z njima poniževalno ravnala. Enega so tako hudo poškodovali, da je zaradi hudih poškodb – dvakratnega zloma čeljusti, še vedno na zdravljenju v celjski bolnišnici.

Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da je mladoletni Kosovar sodeloval še v tem primeru, kakor tudi da je od drugega dijaka v šolskih prostorih in v okolici šole večkrat izsilil manjšo vsoto denarja.

Osumljeni je na družbenih omrežjih objavljal svojo fotografijo z dvema avtomatskima puškama Kalašnikov v rokah in tako dodatno ustvarjal strah med vrstniki in si jih način podrejal.