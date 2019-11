CELJE Pripornik iz Ljubljane razgrajal tudi v Celju

Po poročanju komercialne televizije je pripornik, ki so ga zaradi poskusa, da bi zabodel pravosodnega policista, iz pripora na Povšetovi v Ljubljani premestili v Celje, preglavice povzročil tudi v tukajšnjem zavodu za prestajanje kazni zapora.

Zabarikadiral se je v celico in paznike, ki so hoteli vstopiti, obmetaval s steklom, hkrati pa izpulil straniščno školjko in kotliček ter povzročil izliv vode, ki jo je želel še elektrificirati, kar pa so mu preprečili.

Motiv njegovega ravnanja ni znan. Med posredovanjem nihče od pravosodnih policistov ni bil ranjen, razgrajača pa so do nadaljnega izolirali. Podrobnosti incidenta bodo znane po praznikih.

PŠ