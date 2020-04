CELJE: Prikolice ob Šmartinskem jezeru

Gozdarska inšpekcija znova na teren

V preteklosti so posamezni lastniki parcel poskušali zaman spremeniti namembnost gozdnih parcel iz gozdne rabe v travnik. Po planski rabi naj bi tamkajšnje površine še vedno spadale pod gozd, po dejanski pa ne.

Šmartinsko jezero je s svojo obalo in lepo urejenimi potmi ter zanimivo okolico privlačna izletniška točka Celjanov in številnih drugih izletnikov, ki obiščejo knežje mesto. O načrtih, ki jih ima celjska občina z jezerom, pišemo v nadaljevanju, še prej pa o težavi, ki jo je izpostavil naš bralec. Pravi, da se občani občasno radi obregnejo ob kakšno poškodovano ograjo ob pešpoti, številne postavljene prikolice v gozdu pa očitno ne motijo nikogar.

Ribiška družina ne dovoli postavljanja prikolic

Najprej smo pomislili na Ribiško družino (RD) Celje, ki pozna obalo jezera kot svoj žep, ter jih povprašali o teh prikolicah. »Moramo vam povedati, da ob vodnem pasu Šmartinskega jezera, s katerim upravlja naša družina, ne dovolimo postavljanja počitniških prikolic in avtodomov, ker nimamo ustreznih kamp prostorov. So pa prikolice nameščene na področju naselja Loče na privat zemljiščih, na kar pa naša družina nima vpliva. Obrniti se boste morali na ustrezen organ, ki je izdal ta dovoljenja,« je pojasnil Štefan Zidanšek, predsednik RD Celje.

Na Mestni občini Celje so nam pojasnili, da so počitniške prikolice na tem območju postavljene že več let. »Po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero mora lastnik omenjene prikolice odstraniti na svoje stroške in vzpostaviti prvotno stanje. Zavod za gozdove Slovenije je že pred časom zahteval odstranitev prikolic in vložil prijavo na Republiški inšpektorat Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,« pojasnjujejo.

Prijava pred dvajsetimi leti

Na območju gozdov na severni strani Šmartinskega jezera je problem zaradi nedovoljenih aktivnosti v gozdnem prostoru prisoten že tri desetletja in več. Kot še dodajajo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije, so na problem nedovoljene in neusklajene rabe tega gozdnega prostora doslej večkrat opozorili v različnih postopkih urejanja prostora. »Na primer s Smernicami za načrtovanje za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero (2004) ali v mnenjih o osnutkih občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestne občine Celje (2014 in kasneje). Z vidika posegov v gozdni prostor smo Gozdarsko inšpekcijo opozorili prvič že leta 1999 in ponovno v letu 2000. Pri obeh primerih je šlo za krčitev gozda brez odobritve, oba je obravnavala gozdarska inšpekcija. V obeh primerih sta bili izdani tudi odločbi o izvedbi obnove gozda, ki je bil v nasprotju s predpisi posekan na golo,« je pojasnil Aleksander Ratajc, vodja celjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

(Uroš Urlep)