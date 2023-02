CELJE Prijeli Žalčana, ki je na tržnici povzročil lažni bombni alarm

Celjski policisti so prijeli 38-letnega Žalčana, ki je v petkovih jutranjih urah povzročil lažni bombni alarm na celjski tržnici in tamkajšnjih zaporih.

Pred vhodom v zaporniško zgradbo je odvrgel sumljiv predmet, kar so posnele nadzorne kamere. Zanj so domnevali, da bi lahko bilo eksplozivno telo, zato so območje nemudoma izpraznili in ga pregledali. Izkazalo se je, da predmet ni bil nevaren.

Osumljenca so medtem izpustili, v preteklosti pa je že bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja. Tokrat ga bodo ovadili zaradi zlorabe znakov za pomoč in nevarnost, za kar je zagroženo do tri leta zapora.

PŠ