Celjskim policistom je nekaj pred polnočjo uspelo prijeti štiri Romune, ki so organizirano kradli gorivo in imeli tudi za prečrpavanje prirejeno tovorno vozilo.

Tatove so izsledili na počivališču Zima, konec njihovemu početju pa so naredili na počivališču Lopata, ko so aretirali četverico Romov v starosti 42, 41, 23 in 48 let. Potovali so z dvema voziloma, obe sta tovor naložili v Romuniji in sta bili namenjeni v Španijo.

Vse so pridržali in jih bodo kazensko ovadili.

PŠ