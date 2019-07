CELJE Prijeli lažna oškodovanca

Celjski prometni policisti so zaradi goljufij prijeli 42-letnega Celjana in 48-letno Celjanko. Osumljenca naj bi na parkiriščih trgovskih centrov večkrat uprizorila lažno prometno nesrečo in sicer tako, da sta se kot pešca ali voznika namenoma zapletla v nesrečo, nato pa od nasprotnih udeležencev – šlo je predvsem za starejše voznike – skušala izterjati denar v zameno, da dogodka ne bi prijavili policiji.

Žrtve so bili vozniki, ki so speljevali s parkirnih mest, osumljenca pa sta se postavila tako, da sta lahko prikazovala, da so ju spregledali. Podobno sta počela tudi pri voznikih, ki so iskali parkirišče. Ko so nameravali spremeniti smer vožnje, sta se naglo zapeljala v njihovo bližino, da sta se vozili oplazili.

Policija opozarja, naj udeleženci v takšnih primerih ne nasedajo in naj ne plačujejo odškodnin, temveč naj dogodek takoj prijavijo policiji. Zoper goljufa še zbirajo podatke, nato bodo podali kazensko ovadbo državnemu tožilstvu.

PŠ