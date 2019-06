CELJE Prijeli ducat preprodajalcev mamil

Celjski kriminalisti so v skupni akciji z ljubljansko generalno policijsko upravo včeraj aretirali devet Slovencev, dva Srba in Hrvata, zoper katere bodo podali dvanajst kazenskih ovadb za radi nedovoljene trgovine z mamili.

Opravili so sedem hišnih preiskav, prav toliko osumljencem so tudi odvzeli prostost. V akciji je sodelovalo 85 policistov, ki so med drugim zasegli 1500 sadik konoplje, 28 kilogramov posušenih konopljinih cvetov in 65.000 evrov.Osumljenci so stari od 27 do 47 let in naj bi od lanskega decembra tudi preko spletne trgovine na območju Celja prodajali opremo za gojenje prepovedanih drog ter interesentom dajali navodila za vzgojo rastlin.

PŠ