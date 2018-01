CELJE Priča vedela, da bo pokojna Bajdeta sprovocirala

Do konca sojenja Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki je decembra 2015 umoril partnerko Lidijo Škratek, bo celjsko sodišče zaslišalo še izvedenca za psihologijo in psihiatrijo, bržčas pa tudi pričo Kristino Šmidhofer, zoper katero je odrejen prisilni privod, a je policija doslej še ni nikjer našla.

Priča Srečko Kotnik je sodniku Zoranu Lenovšku povedal, da je igral harmoniko v lokalu Pijana klet, kjer j e delala Škratkova, zato je tudi vedel za njeno razmerje z Alešem Mikekom, saj tega ljubimca niti nista skrivala preveč, je bil pa to generator napetosti med Škratkovo in obtoženim Bajdetom.

Kakor je pojasnil, je vedel za Lidijin strah pred partnerjem, zaupala mu je, da je bil do nje fizično nasilen in da ga bo enkrat sprovocirala ter tako dobila razlog, da ga zapusti. Sojenje se nadaljuje v ponedeljek z zaslišanjem izvedencev za psihiatrijo in psihologijo, Bajdeta pa lahko doleti celo 30 letna zaporna kazen.

