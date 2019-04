CELJE Pretepla sta ga in oropala

Policija poizveduje za 34-letnico in njenim prijateljem, s katerim sta včeraj zgodaj popoldne napadla in oropala 65-letnega znanca. K njemu sta prišla v stanovanje v enem od celjskih blokov in zahtevala denar.

Očitno jima ga ni hotel dati, zato se je napadalec spravil nanj in ga hudo pretepel. Štiriintridesetletnica je medtem preiskala stanovanje, vzela manjšo vsoto gotovine in srebrnika. Oškodovani je pomoč moral poiskati v celjski bolnišnici, identiteto storilcev policija ima, a ju še iščejo.

PŠ