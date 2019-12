Zaradi povečanega števila akutnih respiratornih obolenj so do preklica obiski v celjski porodnišnici omejeni na eno zdravo osebo. S tem želijo v bolnišnici zmanjšati možnost okužb novorojenčkov in njihovih mamic.

Prepoved obiskov pacientov, do preklica, velja še na nevrološkem oddelku.