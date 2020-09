CELJE Prenovljeni policijski prostori za pridržanje

Policijska postaja Celje ima prenovljene prostore za pridržanje. V okviru rednih vzdrževalnih del so med drugim obnovili stene in zamenjali tla, v celicah pa so že pred časom zvišali standard, tako da vanje zdaj namestijo le eno osebo.

V Celju imajo zdaj en pridržalni prostor za kršitelje javnega reda in miru ter alkoholizirane voznike. Ti lahko v policijskem pridržanju ostanejo do 12 ur, medtem ko lahko osumljence kaznivih dejanj zadržijo do 48 ur, zanje pa sta namenjeni dve celici.

Na območju Policijske uprave Celje se vsak dan v pridržanju v povprečju znajdeta dv e osebi. Mednje sodijo tudi kršitelji odredb o prepovedi približevanja in migranti, ki jih zalotijo pri nelegalnem prečkanju državne meje ali v notranjosti države.

Obsežnejši zapis o režimu v prostorih za pridržanje, pravicah pridržanih oseb in zakonskih podlagah za pridržanje preberite v Celjanu.

PŠ