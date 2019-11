Celje: Premiera komedije Vsak glas šteje

V Gledališču Celje bodo nocoj krstno uprizorili komedijo Vsak glas šteje dramatičarke Ize Strehar. Besedilo je bilo nagrajeno z nagrado žlahtno komedijsko pero 2018.

Za temo komedije je Izza Strehar izbrala predvolilno politično zakulisje. Gre za politično satiro, ki prerivanje za oblast in barantanje s položaji, karierami in financami kaže tako suho in cinično, da vsa banalnost golega trgovanja z družbenimi odnosi zadene gledalca direktno v obraz. Kritično ost neposredno usmerja na svoje poudarjeno poenostavljene like, posredno pa tudi na gledalca v dvorani, ki se zlahka prepozna v vlogi javnosti tukaj in zdaj, te javnosti, ki bodoče ali aktualne politike presoja po njihovi popularnosti in s tem sodeluje v začaranem krogu neumnosti in pritlehnosti, ki jo gleda na odru.