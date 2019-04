CELJE Prej nesreča, zdaj umor

Celjski kriminalisti so zaradi umora podali ovadbo zoper 29-letnega Sebastjana Abramova (na sliki) iz Ljubljane, ki ga sumijo, da je pred dobrimi štirimi leti v Pernovem pri Žalcu ustrelil svoje dekle, takrat 24-letno Saro Veber. Osumljeni je sicer v priporu zaradi odmevne zadeve »odrezana roka«, saj ga sumijo, da je prav on k samoamputaciji nagovoril enaindvajsetletnico.

Več bodo na Policijski upravi Celje povedali jutri, spomnimo pa, da je dekle umrlo v sumljivih okoliščinah, saj je dobila strel naravnost v srce in to iz neposredne bližine. Osumljeni, ki se je takrat še pisal Colarič, se je izgovarjal, da je šlo za nesrečo pri čiščenju orožja, kar pa je za športnega strelca in študenta kriminalistike vsaj nenavadno.

O primeru bomo še poročali na našem portalu, Radiu Rogla in časopisu Celjan.

PŠ