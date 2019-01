CELJE Preiskave zaradi davčnih utaj

Tudi na območju Celja so danes potekale hišne preiskave v zvezi z davčnimi utajami. 130 policistov in kriminalistov je sodelovalo v njih, izvedli pa so jih na območjih Ljubljane, Nove Gorice, Kranja, Novega mesta – novomeška policijska uprava tudi vodi celotno akcijo, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo ob sodelovanju s Fursom – sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi.

Šlo naj bi za več različnih kaznivih dejanj davčne zatajitve, tudi pri uvozu vozil luksuznega razreda s Slovaške. Eden od osumljenih podjetnikov, ki so ga obiskali kriminalisti, naj bi sodeloval pri gradnji Športnega centra Stožice, težišče preiskave naj bi bilo na podjetju MPO Brežice.

Skupaj so opravili skoraj 50 preiskav in pridržali osem oseb. Sumijo jih hudodelskega združevanja, s posli naj bi pridobili veliko premoženjsko korist in opetnajstili državo.

PŠ