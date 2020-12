Celje: Pred prazniki razdelili 2.345 paketov

Sodelavci Karitas v celjski škofiji so kljub epidemiji v zadnjih tednih skrbeli za pomoč najbolj ogroženim med nami. Tako so pripravili in razdelili 2.345 paketov higienskih pripomočkov in živil za socialno ranljive družine, posameznike in starejše. »Pomagali smo sv. Miklavžu, da je obdaril 600 otrok in ranljivih posameznikov, med njimi tudi brezdomce in osebe z motnjo v razvoju ali težjo boleznijo. V sodelovanju z youngCaritas in revijo Mavrica smo z božičnimi darili polepšali praznike 86-im otrokom,« je pojasnil generalni tajnik Škofijske Karitas Celje, Matej Pirnat.

Pomagali številni partnerji

Skupaj s sodelavci župnijskih Karitas so pred božičem 3.771 starejšim in osamljenim poslali voščilnico in osebno pismo. Voščilnice so ročno izdelali uporabniki programov socialnega vključevanja. V sodelovanju z Zavodom Celeia Celje, RTA agencijo in številnimi donatorji – podjetji in gospodarstveniki, so pred prazniki z darilnimi boni akcije Za nasmeh v mestu obdarili 546 socialno šibkih otrok, družin, starejših in posameznikov. Podarili so za skoraj 22 tisoč bonov.

»V sodelovanju z Rotary klubom Celje smo pred božičnimi prazniki obdarili 57 družin v socialni stiski, s pomočjo zaposlenih in učencev OŠ Lava pa 75-im starejšim polepšali praznike s piškoti in lepimi mislimi. Ob Miklavžu smo pričeli z akcijo Nasmeh upanju, v kateri zbiramo sredstva za nadaljnjo pomoč socialno ogroženim in dolgotrajno bolnim otrokom.«