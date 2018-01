CELJE Pred Bajdetom so Škratkovo opozarjali

Priča Kristina Šmidhofer je na sojenju Romeu Bajdetu, ki se zagovarja za umor partnerke Lidije Škratek (na sliki), danes potrdila, da se je pokojna obtoženega bala, da pa ga je nameravala sprovocirati, da bi jo pretepel in bi zato šel v zapor. Kakor je priča razložila sodniku Zoranu Lenovšku, so ji vsi, ki so vedeli za njen namen, to odsvetovali, saj da bi jo Romeo lahk o tudi ubil.

Do umora je prišlo konec decembra 2015, pred tem pa so se prepiri med partnerjema, zlasti po odprtju gostinskega lokala, samo stopnjevali. Vrh spora je bil Lidijin ljubimec Aleš Mikek, ki je zahajal v lokal, za razmerje je izvedel tudi Bajde. Šmidhoferjeva pove, da je Mikek veljal za ženskarja, znano pa je, da je Škratkova v njem iskala oporo. Usodne noči je Bajde, potem ko je Lidija že bila mrtva, okoli treh zjutraj še prišel v lokal Pijana klet, deloval je zmedeno, nekaj je spil in naglo odšel.

Kazenski senat mora do konca zaslišati le še eno pričo ter izvedenca za psihologijo in psihiatrijo.

P.Š.