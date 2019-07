CELJE Poškodovana gugalnica

Na otroškem igrišču v mestnem parku so nedavno namenu predali prvo certificirano gugalnico za gibalno ovirane otroke v Celju. Izjemno lepa gesta humanitarnega društva Enostavno pomagam, celjske občine in donatorjev, ki so za njeno postavitev zbrali 15 tisoč evrov. A minilo je le nekaj ur, ko je skupina ‘zdravih’ otrok že poškodovala gugalnico. Kljub tablam in opozorilom, da je gugalnica namenjena gibalno oviranim, so jo ves dan ‘napadali’ zdravi otroci in kar je še bolj neverjetno, ob prisotnosti njihovih staršev.

Le okrušena barva

»Ob poznih popoldanskih urah sem prejel klic, da se skupina otrok igra na gugalnici. Ob prihodu na lokacijo sem otrokom lepo pojasnil namen gugalnice in brez zapletov smo rešili situacijo. Ob pregledu gugalnice pa sem ugotovil, da je nekdo poškodoval ogrodje v tej meri, da sta odkrušena barva in zaščitni sloj ogrodja, saj je drgnila ob skiro, ki je bil pod gugalnico. Gugalnica ni uničena, saj je narejena iz kakovostnih materialov,« je za Celjana pojasnil Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam. Kot je še dodal, je igralo proizvedeno po standardih, ki so zahtevani s strani EU. Izdelana je iz aluminija ter HDPE plastičnih komponent, kar znatno zmanjša stroške vzdrževanja in podaljša varnost pri igri.

Poškodbo so odpravili

V parih dneh po odprtju so z dobaviteljem poškodbo odpravili. Ninić pravi, da za okrušeno barvo na igralih ne želi kriviti nobenega. Za igrišče, kjer stoji gugalnica, skrbi Mestna občina Celje (MOC), zato bodo vse nastale poškodbe urejali oni. »Naš namen je bil postaviti gugalnico in s tem omogočiti igro tudi gibalno oviranim otrokom v našem kraju, vsekakor pa naš namen ni prevzgoja otrok in odraslih,« je konkreten.

Na MOC priznavajo, da je vandalizem prisoten tudi na javnih površinah, vendar po njihovem mnenju ni v porastu. Največ poškodb opažajo na otroških igralih, klopeh in koših za smeti.

Problem v komunikaciji?

Na občini smo tudi povprašali, ali bi bilo smiselno postaviti obvestilne table še v katerem drugem jeziku, recimo albanskem, a so nam odgovorili, da otroci, ki so se s svojimi družinami preselili v Slovenijo, obiskujejo slovenske vrtce in slovenske šole, kjer se bodo naučili slovenskega jezika. »Tabel z napisom v albanskem jeziku ne bomo postavljali,« so jasni.

»Res je, da v našem mestu živi veliko albansko govorečih družin, pa tudi druge. Zato bi morali postaviti table tudi v drugih jezikih. Ampak sta na gugalnici nalepljena piktogram za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo ter piktogram, kjer je prečrtana stoječa oseba. Ta dva piktograma razumemo vsi,« poudarja Ninić. Ob tem pove, da bi z dodatnimi piktogrami za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo mogoče dodatno prikazali, komu je namenjena gugalnica, vendar bi s tem še dodatno označevali uporabnike, kar se mu osebno ne zdi prijetno.

Dodatna ograja ni rešitev

Ninić je prepričan, da potrebujemo le čas, da v Celju sprejmemo in dojamemo, komu je igralo namenjeno. »Vsekakor se bomo trudili tudi ozaveščati javnost o otrocih, ki so gibalno ovirani, in jim tako nudili možnost vključevanja in sprejemanja v družbo. Postavljanje dodatne ograje okoli gugalnice se nam ne zdi primerno, saj bomo s to potezo dodatno ločevali otroke na igrišču. V Velenju so na primer težavo rešili s prisotnostjo varnostnikov na igrišču in z zaklepanjem igrišča v nočnih urah,« pove.

Tudi na celjski občini jih žalosti, da imajo posamezniki v sebi toliko agresije in potrebe po uničevanju tujih stvari, še posebej, kadar vandali uničujejo stvari, ki jih uporabljajo ranljive skupine. »Starše zdravih otrok vljudno naprošamo, naj to upoštevajo. Njihovi otroci imajo na voljo različna druga igrala, lahko tekajo, se ukvarjajo s športom in različnimi drugimi aktivnostmi, ki so otrokom z invalidnostjo nedosegljive. Želimo si, da bi to razumeli in da bi bili do otrok, ki so zaradi bolezni ali poškodbe prikrajšani za marsikaj lepega, in tudi do njihovih staršev, obzirni in spoštljivi,« zaključujejo na celjski občini.

Dostopna je ciljnim uporabnikom

Kot poudarja Ninić, pa vseh staršev oz. spremljevalcev otrok ne smemo metati v isti koš. »Zelo veliko jih svojim in tudi drugim otrokom lepo in prijazno razloži, komu je gugalnica namenjena. Ne želim iskati krivca, kdo je kriv in kdo neupravičeno uporablja gugalnico. Želim samo, da je gugalnica dostopna ciljnim uporabnikom in da te srčne otroke sprejmejo na igrišče ter v družbo,« pove.