Celje: Posek dreves zaradi napačnega tolmačenja pogodbe

V zadnjem času je veliko prahu v Celju dvignil večji posek dreves in grmovnic v drevesnici bivšega Vrtnarstva Celje v Medlogu. Nekoč je park služil pridelavi sadik grmovnic in dreves za vrtove Celjanov in širše. Šlo je za proizvodno površino in ravno zaradi tega je tam počasi nastal zdaj opuščeni nasad velikega števila okrasih dreves, od magnolij, tulipanovcev, ambrovcev do srebrnih smrek. Nasad so na veliko žalost ljubiteljev narave, predvsem pa tistih, ki so si leta prizadevali, da bi se park ohranil in morda dobili novo priložnost, delno posekali.

Drevesa je posekal najemnik zemljišča

Drevesa je, kar so potrdili tudi na celjski občini, ki je lastnik zemljišča, posekal njihov najemnik. Na novinarski konferenci pred občinskim praznikom se je celjski župan Bojan Šrot dotaknili tudi teme poseka dreves na občinskem zemljišču. »Območja si še nisem ogledal. Zemljišče smo oddali za namen košnje, kolikor pa sem videl na slikah, je bilo posekanega ogromno grmovja,« je povedal. Dodaj je še, da je seveda škoda, da se je to zgodilo, očitno pa je nastal tudi komunikacijski šum med najemnikom in najemodajalcem. »Običajno v pogodbo napišemo, za kakšen namen se zemljišče oddaja, in verjetno je bilo tako tudi v tem primeru,« pojasnjuje Šrot. Najemno pogodbo z najemnikom je občina že prekinila.

Ni vedel, kaj počne

Kot je za Celjana pojasnila Irena Ašič, ena izmed pobudnic peticije v civilni iniciativi za ohranitev drevesnega parka, jo je kmet, ki je z občino podpisal pogodbo, poklical in se opravičeval, da ni znal pravilno prebrati pogodbe. »Ni mu treba sprejemati krivde zaradi drugih ljudi. Važno, da je resnica prišla na dan. Kar je bilo storjeno, je katastrofa, zelo grdo so se znesli nad rastlinami,« je povedala Ašičeva. Dodaja še, da naj bi posekali prav tisto, kar je bilo ljudem všečno: srebrne smreke, kitajske brine, pritlikave oblike iglavcev, predvsem redke sorte. »Najlepše predele drevesnega parka so uničili. Nisem jezna na nikogar, ideja za ohranitev je bila skupna, vseh tistih, ki smo si tu želeli javno površino.« Njena ocena trenutnega stanja drevesnega parka je 4 od 10. Večino iglavcev naj bi posekali že prej, ko so čistili območje, kjer so ljudje odlagali smeti.

Vizija bo ostala

»Vizija, kjer bi lahko imeli naravni ribnik, kjer bi ohranjali vse drevesne vrste in jih spoznavali, naredili učno pot ter pozvali meščane, da bi lahko prav vsak s svojim urejanjem tega kraja doprinesel k skupnosti, ostaja. S tem bi se izboljšali medosebni odnosi in socializacija, doprinesli bi k medgeneracijskemu sodelovanju, posledično pa tudi k zdravju in sreči ljudi. Ministrstvo za okolje in prostor je bilo o tem obveščeno s strani Irene Ašič osebno, a vendarle so se odločili, da bodo ustvarili na tem področju protipoplavne rešitve,« razmišlja Tjaša Cepuš, zvočna alkimistka. Dodaja še, da se ljudje še zdaj ne zavedajo, da drevesa prinašajo čistejši zrak, radost in zdravje. Pravi, da se lahko zgodi, da bomo nekoč hodili po ulicah, ki bodo prazne, zamegljene od dima in prevladovala bo depresija ljudi.

Namigovanja, da naj bi se tu gradilo

Slišati je bilo tudi namigovanja, da naj bi se na območju drevesnega parka gradilo. »Na tem območju se ne načrtuje nobena pozidava pa tudi možnosti ni, saj bo območje poplavno. Na območju mlekarne se načrtuje stanovanjska gradnja, objekti tako ali tako že stojijo, lastnik zemljišča pa ni občina,« odgovarja celjski župan. Dodaja, da to ni v nobeni povezavi z gradnjo protipoplavnega nasipa. Slednjega naj bi zgradili kot zaščito območja Špice in Medloga v primeru 100-letnih poplavnih vod in zagotoviti razlivanje vode tudi na območju drevesnice. Sprva je bila načrtovana izgradnja suhega zadrževalnika v Levcu, začasna rešitev pa načrtuje nasip vzhodno od Ingrada z območjem drevesnega parka do Miga in naprej. V primeru, da bi v bližnji prihodnosti država le zgradila suhi zadrževalnik, nasip ne bo potreben in se bo zgradil nasip ob Savinji, podobno, kot je pri Špici.