Celje: Posadili so tri divje češnje

Na Savinjskem nabrežju posadili tri mlade sadike divjih češenj, ki bodo rasle v čast trem velikim Celjankam: Almi M. Karlin, Barbari Celjski in Veroniki Deseniški. Na tablah pri češnjah so zapisane misli, ki so jih prispevale gostje odmevnega dogodka Glas Celjank, ki je potekal lanskega decembra. Kot je poudarila pobudnica in organizatorka dogodka Glas Celjank, Andreja Cepuš, bo sedaj pri češnjah združen glas Celjank preteklosti z glasom Celjank sedanjosti za glas Celjank prihodnosti. Več pa v sredinem Celjanu.

