Most čez Ločnico v Zagradu pred gasilskim domom Zagrad-Pečovnik ostaja zaprt za ves promet tudi v prihodnje. Most naj bi se vdal pod težo težkih tovornjakov, ki so ga večkrat dnevno prečkali, da bi zagotovili logistiko pri obnovi železniških tirov v neposredni bližini.

Na celjski občini pojasnjujejo, da bomo most morali v celoti porušiti in zgraditi novega. Dodajajo še, da bodo poskušali most zgraditi v najkrajšem možnem času.