CELJE Porumenela Hudinja, nevarnosti ni

Zaradi poškodovane cevi v jašku za odpadne vode podjetja Tastepoint (nekdanji Etol) je v sredo v Hudinjo iztekla manjša količina rumeno obarvane vode.

Do izliva je prišlo med čiščenjem delovne opreme. Poškodovano cev so kmalu popravili. Voda se je rumeno obarvala zaradi proizvodnje osnove za multivitaminsko brezalkoholno pijačo. Kakovost vode so kmalu imeli pod nadzorom, prav tako se je stanje v potoku istočasno začelo izboljševati.

Kot so ugotovili okoljski inšpektorji, so v oddelku siruparna izdelovali osnovo za eno od brezalkoholnih pijač, po koncu izmene so vklopili sistem za večurno čiščenje kotlov. Voda je najprej steka v skupni jašek, zatem pa v čistilno napravo.

Včeraj zjutraj so opazil, da je del vode odtekel mimo jaška, v Hudinjo. Po zagotovilih odgovornih ta voda ni nevarna za okolje in življenje. Ob izrednem pregledu lokacije izliva je bila voda na betoniranem iztoku v Hudinjo motna in rumeno rjavkasta, pet metrov dlje od izliva pa razlike v barvi ni bilo več opaziti, niti zaznati posebnega vonja.

PŠ, foto: delo.si