Okoli dveh ponoči so celjske poklicne gasilce obvestili o požaru v Prijateljevi ulici, kjer so zagorela tri osebna vozila. Ogenj je medtem zajel tudi nadstrešek večstanovanjskega objekta, zato so štiri stanovalce morali evakuirati. Poklicni gasilci so s pomočjo kolegov iz Prostovoljnega gasilskega društva Škofja vas ogenj pogasili in zavarovali pogorišče, notranjost pa so pregledali s termovizijsko kamero. Vsa tri vozila so uničena. (slika je simbolična)

PŠ