Celje: Pomoč občanom pri nujnih opravkih, varstvo otrok

Mestna občina Celje je sprejela številne ukrepe, s katerimi želijo pomagati občanom in preprečiti širjenje koronavirusa. Upravnikom stanovanjskih blokov so poslali obvestilo, da lahko vsi občani, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč pri nujnih opravkih (trgovina, lekarna), med 8. in 15. uro, pokličejo Civilno zaščito, za dodatne informacije pa tudi na Mestno občino Celje.

Civilna zaščita 03 491 09 20

Mestna občina Celje 041 774 686

Upravniki so ali še bodo obvestila izobesili na oglasne table oziroma vidna mesta v stanovanjskih blokih. Vse občanke in občane prosijo, naj na to obliko pomoči opozorijo svoje sosede, ki ne odhajajo iz svojih stanovanj in obvestila na oglasni deski ne bodo videli. Ta oblika pomoči je namenjena res samo za nujne opravke.

Javna kuhinja na I. osnovni šoli obratuje po posebnem režimu. ‘Lunch pakete’ upravičencem razdeljujejo ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 11. in 13. uro.

Celjski vrtci in osnovne šole med svojimi sodelavci iščejo prostovoljce, ki bi lahko poskrbeli za varstvo vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu.

Starši, ki potrebujejo varstvo za svoje predšolske otroke, naj to sporočijo na elektronski naslov ravnateljice Vrtca Tončke Čečeve: ravnateljica.vtc@siol.com ali po telefonu 041 612 473.

Starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo, naj to sporočijo ravnatelju III. osnovne šole Celje: aleksander.verhovsek@3os-celje.si ali 031 343 057.

Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni starši predšolskih otrok in otrok od 1. do 5. razreda, ki opravljajo delo, ki je nujno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, če sta oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni.