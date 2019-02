CELJE Policijski direktor Kolar o vidikih varnosti

»Osnovne policijske naloge mislim da še vedno opravljamo učinkovito. Patruljiranje, intervencije, nadzor prometa, obravnavanje kaznivih dejanj. To potrjujejo statistika in javno mne njske raziskave. Občutek varnosti je pri ljudeh še relativno visok. Je pa res, da si preveč novih nalog ne želimo. Se strinjam, da bi se pozicioniranje našega dela potem nekje izgubilo«, je novi direktor Policijske uprave Celje Niko Kolar odgovoril na naše vprašanje o učinkovitosti policije glede na njeno kadrovsko in tehnično popolnjenost in dodatne naloge, ki jim jih zakonodajalec še lahko naloži.

Kolar je odgovarjal tudi na vprašanja o prednostnih nalogah, načinu dela, morebitnih kadrovskih spremembah, zanimanju za poklic policista, pooblastilih in pritožbah v zvezi s njihovimi prekoračitvami in še čem.

PŠ

