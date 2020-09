Celje: Pol manjši obisk maš

Cerkev ni ostala imuna na korona ukrepe, a verniki so se prilagodili in nova pravila sprejemajo z odobravanjem. Pri mašah je približno pol manj ljudi, prestavili ali odpovedali so nekaj poročnih in drugih obredov, a pot do vere se vedno najde – mnogi verniki so se samoorganizirali in maše spremljajo preko televizije ali radia. Maske, razkuževanje rok in socialna distanca ne vplivajo na potek maše, med katero pa za zdaj ni stiska rok vernikov oz. pozdrava miru.

Korona je prinesla spremembe na vseh področjih – izogniti se jim niso uspeli niti v cerkvah. Ukrepe po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so preučili tudi v verskih usta-novah in sprejeli omejitve: »Verniki v veliki večini z odobravanjem sprejemajo ukrepe,« pojasni župnik mag. Srečko Hren iz Župnije Celje Sveti Duh in doda, da ljudje razumejo, da s tem pri-spevajo k zajezitvi širjenja virusa.

Prestavljene poroke, krsti, obhajila, birme

Ob izbruhu pandemije so se zaprle tudi cerkve, maše so se preselile na splet, v novi normalno-sti pa je obisk v cerkvah manjši: »Dosti manjši, za približno polovico,« oceni Hren, ki pove še, da so morali v tem času prestaviti dve načrtovani poroki: »Ostali pari so imeli že prej določen ‘bolj ugoden’ datum za poroko izven karantene.« Prestavili so še deset krstov, sveto obhajilo za 37 otrok in birmo za 41 otrok.

Starejši ostajajo doma, žal tudi otroci

Verniki najdejo način, kako ostati v stiku s cerkvijo: »Kar nekaj starejših in drugih se je tudi sa-moorganiziralo, kar se tiče obiska maš, in ostajajo doma, kjer spremljajo maše preko televizije in radia. Mogoče se je, po mojem mnenju, na tak način organiziralo tudi malo preveč otrok oz. družin, ki imajo veroučno obvezne otroke,« požuga Hren. V cerkev je, kot je znano, možno vstopiti ob spoštovanju novih pravil: obvezno razkuževanje rok ob vstopu, nošenje zaščitne maske, ohranjanje socialne distance: »Razdalje v klopeh so označene, v treh glavnih hodnikih so tudi talne oznake,« razmere v cerkvi Sv. Duha opiše sogovornik in ob tem pohvali vernike, ki se držijo omejitev.

Namesto stiska rok nasmeh, pomežik?

Za zdaj izpuščajo pozdrava miru, ko bi si sicer verniki med mašo podali roke. Hren te navade še ni nadomestil s čim drugim: »Mogoče bi bila kakšna druga kretnja (npr. pomežik, nasmeh, priklon … ), ki ni toliko v veljavi v cerkvi, nekoliko nerodna oziroma okorna, ni pa seveda nujno. Če bo tale čas predolgo trajal, mogoče tudi pri nas povabim ljudi h kakšni kretnji, s katero bi iz-razili veselje in pristen namen, da si želimo z drugimi živeti v miru.«

Oglas