Celje: Pokošene rože na Trubarjevi ulici

Prejšnji teden je stanovalcem Trubarjeve ulice znova narasel pritisk. Na Celjana se je obrnil bralec, ki ga je razjezilo početje skupine delavcev. Sam ni točno vedel, za koga je šlo, predvideval pa je, da so delavci občinskega režijskega obrata ali pa zaposleni Simbia Vrtnarstva, ki tudi urejajo okolico po mestu. Letos so namreč že tretje leto delavci posekali rože, ki so bile zasajene okoli dreves na Trubarjevi ulici. Rože so posadili tamkajšnji otroci, zanje skrbeli, jih pleli in skrbno zalivali.

Ni bilo prvič

»To ni bilo prvič, da so jih delavci posekali,« je pojasnil naš bralec in dodal, da se je to zgodilo že večkrat in zato so še posebej razočarani, otroci pa naj bi celo jokali, ko so znova zagledali porezane rože. »Delavci so jih enostavno pokosili in pustili na tleh. Sprašujem se, ali so res navodila takšna, da morajo vse počistit, ko urejajo okolico, tudi cvetlice, ki zagotovo niso ne plevel in ne trava,« se sprašuje. Dodaja še, da so jih lani še pravočasno ustavili, predlani pa so izkopali vse rože, kompletno s čebulicami in vse opleli. Bralec je prepričan, da je cvetlice nemogoče zamenjati za navaden plevel, ali pač?

Nihče ni bil na Trubarjevi

Obrnili smo se na Mestno občino Celje (MOC), družbo Simbio pa smo povprašali, če so morda njihovi delavci ponovno pokosili rože na Trubarjevi ulici. V Simbiu so nam odgovorili, da je zadeva v pristojnosti režijskega obrata, pravzaprav celoten segment po mestu. Tudi na MOC so nam zatrdili, da delavci v režijskem obratu Mestne občine Celje zagotovo niso pokosili cvetlic, ki so rasle v bližini dreves na Trubarjevi ulici. »Ta teden niso delali na Trubarjevi ulici, ker so čistili plevel drugod po mestu. Znano nam je, da stanovalci na tem mestu vsako leto posadijo rože, zanje skrbijo in tako prispevajo k lepšemu okolju. Veseli smo, da jim pri tem pomagajo tudi otroci. Delavci v režijskem obratu imajo zato posebno navodilo, da takrat, kadar čistijo plevel okoli dreves, cvetličnih nasadov ne poškodujejo,« zatrjujejo na občini. Dodajajo še, da so zadevo takoj preverili v podjetju Simbio in v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija, kjer so jim prav tako zatrdili, da cvetja na Trubarjevi ulici niso pokosili.

So bili na delu vandali?

Vsi odgovorni za urejanje okolja so torej odločno zanikali krivdo, torej obstaja samo še možnost, da so cvetlice ‘strokovno’ porezali vandali. Pod to slednje pa se stanovalci na Trubarjevi zagotovo ne bodo podpisali, saj so na lastne oči videli delavce v uniformah. Morda pa so vandali stopili korak naprej … Rešitev je tudi v videonadzoru posajenih cvetlic.