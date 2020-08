Celje: pokalni prvaki boljši od državnih prvakov

Aktualni nogometni državni prvaki – igralci Celja, so novo sezono 1. slovenske lige začeli s porazom. Na domačem stadionu so Celjani z 0:2 izgubili proti pokalnemu prvaku – Muri iz Murske Sobote. Za zmago gostov na stadionu Z’dežele sta zadela Nino Kouter in Luka Bobičanec.