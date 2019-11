Uspešno se je končalo tudi iskanje 69-letnega Ostoje Todića (na sliki) z Vojkove ulice v Celju. Našli so ga v bližini doma, potem ko je zjutraj odšel zdoma, oblečen samo v pižamo in kopalni plašč ter v sobnih copatih, nazadnje pa so ga videli pri celjski upravni enoti.

Kakor smo že poročali, je Policijska uprava zjutraj preklicala tudi iskanje 15-letnega Matijaša Jotića, ki so ga v celjskem kriznem centru pogrešili v drugi polovici julija. Našli so ga na območju Podčetrtka.

PŠ