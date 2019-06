CELJE Pogrešajo mladoletno Lariso Strnad

S Policijske uprave Celje sporočajo, da svojci pogrešajo 17-letno Celjanko Lariso Strnad. Nazadnje so jo videli danes zjutraj v Trbovljah. Visoka je okoli 160 cm, vitka, dolgih črnih las in rjavih oči. Ob odhodu zdoma je bila oblečena v črne hlače v videzu usnja, bel top, črno majico z bleščicami in svetlo modro jeans jakno z bleščicami. Obuta je v športne copate znamke Lacoste bele barve z zlatimi črtami.

Vse, ki bi 17-letno Lariso videli ali vedo, kje bi se lahko nahajala, naprošajo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 542 64 00 oziroma na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.