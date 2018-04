Odprtje podvoza pri glavni pošti v Celju, ki je bilo načrtovano za danes, je prestavljeno na jutri, 10. aprila predvidoma ob 10. uri. Ko bo sproščen promet za motorna vozila, bodo do 22. aprila zaprli še podhod za pešce in kolesarje. Danes so še položili asfaltno prevleko, popoldan bodo narisali še črte.