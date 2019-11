CELJE Pobriću in Soršaku pogojni kazni

Celjanoma Ekremu Pobriću (na sliki desno) in Marjanu Soršaku – oba sta krivdo za trgovanje z ljudmi in zlorabo prostitucije priznala in se s tožilstvom pogodila za milejšo sankcijo – je celjsko sod išče danes izreklo pogojni kazni.

Pobrić je dobil 17 mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let, plačati bo moral tudi 700 evrov stranske kazni, Soršak se je izvlekel s 14 meseci s preizkusno dobo dveh let in 500 evri globe.

Oba sta bila del kriminalne združbe na čelu s prvoobtoženim Jožetom Cankom z Dobrne, ki ji bodo začeli soditi v ponedeljek. S priznanjem krivde sta položaj preostalih članov močno otežila. V obtožnici jim očitajo, da so iz Ukrajine pripeljali več deklet in to pod pretvezo, da bodo opravljale delo barskih plesalk, dejansko pa so bile primorane v prostitucijo.

