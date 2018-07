Po 28-letih so zaprli papirnico Leonardo v centru Celja. Že pred časom so zaprli poslovalnico v Citycentru Celje, kupci na zaprta vrata naletijo tudi v mariborskem Europarku. Direktor Bojan Borštner zaprtja za zdaj ne želi komentirati, je pa dodal, da bo vsa pojasnila podal, ko bo za to pravi čas. Podatki na Ajpesu kažejo, da je podjetje v stečaju.