CELJE Pirotehnika od danes na prodaj, opozorila na mestu

Z današnjim in do konca leta je znova dovoljena prodaja pirotehničnih izdelkov, njihova uporaba pa je omejena od 26. decembra do prvega januarja.

O uporabi pirotehnike je včeraj tekla beseda tudi na okrogli mizi celjske srednje zdravstvene in kozmetične šole.

Policijski inšpektor Boštjan Kavc je spomnil, da so v zvezi s tem lani na Celjskem obravnavali 16 mladoletnikov in zasegli 410 kosov prepovedanih petard in raket. »Med drugim smo lani obravnavali mlajšega mladoletnika, ki je v navzočnosti sovrstnikov uporabljal petarde, od katerih je ena eksplodirala mladoletniku v bližini očesa in ga poškodovala.«

Kirurg Andrej Strahovnik je dopolnil, da je kar 80 odstotkov poškodovanih oseb v aktivni delovni dobi, največ jih prihaja iz starostne skupine od 21 do 30 let. »Največkrat so poškodovane roke in obraz, poškodbe vplivajo na vid in sluh. V večini primerov gre za visokoenergetske poškodbe, saj gre za globoke poškodbe tkiv in živcev, kar vse vodi v dolgotrajne posledice in zdravljenje.«

PŠ