CELJE Petkov večer v Plesnem forumu bo v znamenju Benča

Po letu dni, kar se je predstavil s plesnim orkestrom Žabe, bo v Celju znova nastopil Janez Bončina Benč. Veteran slovenske in jugoslovanske rock glasbe bo tiste, ki so si pravočasno zagotovili vstopnice, popeljal skozi zgodovino svojega bogatega ustvarjanja.

Gre za nadaljevanje projekta, ki se je pred tedmo začel s koncertom v ljubljanski Cvetličarni in se bo spomladi nadaljeval s številnimi nastopi na prostem. K sodelovanju je Benč pritegnil nekatere člane legendarne skupine Septembar, kot so kitarist Marijan Maliković, basist Jadran Ogrin ter tolkalist in saksofonist Braco Doblekar, dopolnjujejo jih uveljavljeni glasbeniki slovenske mlajše in srednje generacije.

»Ne le jaz, vsa ekipa se veseli nastopa v Celju. To so posebni trenutki v tako intimnih klubih, ki nudijo vse potrebno za dobro rock predstavo, glasbeno doživetje je drugačno. Je tako, kot bi razmišljal v svoji sobi«, je Benč povedal za naš medij.

Reportažo s koncerta preberite v naslednji številki Celjana.

PŠ