Celje: Pediatrični urgentni center z novim UZ aparatom

Lani so v celjski bolnišnici javnost pozvali, da potrebujejo pomoč pri zbiranju potrebnih finančnih sredstev za nakup novega ultrazvočnega aparata, ki bo zdravnikom v Pediatričnem urgentnem centru v pomoč pri odkrivanju stanj, ki ogrožajo življenje, in diagnostiki najbolj ranljive populacije.

V sklopu akcije so zbirali sredstva s pomočjo donacij podjetij, potekale so donacije preko SMS sporočil, priredili so Dobrodelno tekmovanje v športnem plezanju za otroke v Celju, v korist akcije je šla vstopnina dobrodelne glasbene prireditve v Šentjurju. Pomemben del so s svojimi nakazili prispevali tudi posamezniki.

Dobili nov aparat

V relativno kratkem času so s pomočjo donatorjev zbrali nekaj več kot 25 tisoč evrov. »Po zaključenih postopkih nabave smo 4. marca letos prevzeli ultrazvočni aparat Mindray M9, katerega končna cena je bila 34.117,30 evrov in ga takoj vključili v delo Pediatričnega urgentnega centra,« so sporočili iz celjske bolnišnice. Vsem posameznikom in podjetjem, ki so jim pomagali, se zahvaljujejo.